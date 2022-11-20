Роналду назвал самую запоминающуюся победу в карьере

Футболист за свою карьеру завоевал множество титулов.
Нападающий сборной Португалии и сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о предстоящем чемпионате мира-2022, который пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.
«Это будет мой пятый чемпионат мира. Считаю, это большое достижение. Самая запоминающаяся победа – когда я выиграл первый трофей со сборной Португалии», – приводит слова форварда зарубежная пресса.
Напомним, что Криштиану победил с национальной командой чемпионате Европы-2016, в решающем матче переиграв Францию.