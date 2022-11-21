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1 час назад

​Дешам поделился инсайдом и подразнил журналистов

Евро-футбол.Руиещё 3

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился инсайдом о том, кто будет основным форвардом команды после травмы Карима Бензема.

​Дешам поделился инсайдом и подразнил журналистов
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Учитывая отсутствие Карима Бензема, игроком основного состава будет Оливье Жиру», - сказал Дешам на пресс-конференции. Слова тренера приводит на своём сайте журналист Джанлука ди Марцио.

«Французы не очень любили Жиру, но теперь все его обожают. Даже те, кто его критиковал. Я вижу таких людей в этой комнате», - сказал Дешам с улыбкой, подразнив некоторых представителей СМИ.

Дидье Дешам,Карим Бензема,
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