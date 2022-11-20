Сборная России не сумела обыграть команду Узбекистана

Футбольная сборная России сыграла вничью с командой Узбекистана. Итоги товарищеского матча в Ташкенте подвело издание «Чемпионат».

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В первом тайме сборная России не создала опасных моментов у ворот соперника. В свою очередь сборная Узбекистана едва не забила гол, это был первый опасный момент в матче.

В конце тайма форвард Эльдор Шомуродов зряче прострелил на ближний угол вратарской, откуда в касание пробил Фаррух Сайфиев. Вратарь Антон Шунин среагировал и вытащил мяч у ближней штанги.

Во втором тайме у России было несколько голевых моментов.

Сначала Александр Соболев с левого края сделал пас в штрафную, Андрей Мостовой проскочил между двух соперников и пробил с острого угла. Однако мяч прилетел в сетку с внешней стороны.

Затем Арсен Захарян ворвался в штрафную и отдал мяч Александру Соболеву, который пробил в угол. Голкипер Уткир Юсупов парировал удар.

Под конец игры получил повреждение и не смог продолжить игру Александр Сильянов. Его заменил полузащитник Антон Миранчук.

«Не забили но, и не пропустили. Мы смотрим в будущее», - подвел итог матча спортивный комментатор Михаил Моссаковский.