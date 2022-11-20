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1 час назад

Сборная России по футболу сыграла вничью с Узбекистаном в товарищеском матче

Майк Габриелян

Футбольная сборная России сыграла вничью с командой Узбекистана. Итоги товарищеского матча в Ташкенте подвело издание «Чемпионат».

Сборная России не сумела обыграть команду Узбекистана
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В первом тайме сборная России не создала опасных моментов у ворот соперника. В свою очередь сборная Узбекистана едва не забила гол, это был первый опасный момент в матче.

В конце тайма форвард Эльдор Шомуродов зряче прострелил на ближний угол вратарской, откуда в касание пробил Фаррух Сайфиев. Вратарь Антон Шунин среагировал и вытащил мяч у ближней штанги.

Во втором тайме у России было несколько голевых моментов.

Сначала Александр Соболев с левого края сделал пас в штрафную, Андрей Мостовой проскочил между двух соперников и пробил с острого угла. Однако мяч прилетел в сетку с внешней стороны.

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Затем Арсен Захарян ворвался в штрафную и отдал мяч Александру Соболеву, который пробил в угол. Голкипер Уткир Юсупов парировал удар.

Под конец игры получил повреждение и не смог продолжить игру Александр Сильянов. Его заменил полузащитник Антон Миранчук.

«Не забили но, и не пропустили. Мы смотрим в будущее», - подвел итог матча спортивный комментатор Михаил Моссаковский.

Предыдущий товарищеский матч россиян со сборной Таджикистаном также завершился нулевой ничьей.

Футбол,Уткир Юсупов,Арсен Захарян,Фаррух Сайфиев,Александр Сильянов,Эльдор Шомуродов,Михаил Моссаковский,Антон Шунин,Андрей Мостовой,Александр Соболев,Антон Миранчук,СБОРНАЯ РОССИИ,
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