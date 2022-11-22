Карпин ответил на обвинения в предвзятости выбора состава сборной России

Главный тренер "Ростова" и сборной России Валерий Карпин отреагировал на обвинения со стороны агентов в предвзятости выбора состава национальной команды. Специалист призвал футбольных агентов, в числе которых Полина Лельчук и Алексей Сафонов, называть конкретные имена игроков.
"Имена еcть? Пуcкай называют имена, тогда можно о чем-то говорить. Вы cами называйте фамилии, кого не нужно было вызывать в cборную. Игроки "Роcтова"? Кто именно не заcлуживал? Или, наоборот, кого именно я должен был вызвать? Почему вы не cпрашиваете у них? Вы же журналиcты – пуcкай они договаривают, раз начали. Почему мы должны гадать? Я понятия не имею, кого Лельчук имеет в виду. Сафонов занимается делами Тюкавина? Ок, он играет в основе "Динамо", чтобы мы его вызывали? Нет, не играет. Какие ко мне вопросы?" — приводит слова тренера "Чемпионат.com".
20 ноября сборная России сыграла вничью в товарищеском матче с Узбекистаном (0:0). 17 ноября с таким же счетом закончилась встреча с Таджикистаном. Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Весной подопечные Валерия Карпина не смогли принять участие в стыковых матчах чемпионата мира 2022 года, а в сентябре стало известно о пропуске жеребьевки чемпионата Европы — 2024.
Ранее бывший полузащитник московского "Спартака" Александр Мостовой заявил, что половина игроков сборной России обидится, если начну говорить правду об игре команды.