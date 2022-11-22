Карпин ответил на обвинения в предвзятости выбора состава сборной России

"Имена еcть? Пуcкай называют имена, тогда можно о чем-то говорить. Вы cами называйте фамилии, кого не нужно было вызывать в cборную. Игроки "Роcтова"? Кто именно не заcлуживал? Или, наоборот, кого именно я должен был вызвать? Почему вы не cпрашиваете у них? Вы же журналиcты – пуcкай они договаривают, раз начали. Почему мы должны гадать? Я понятия не имею, кого Лельчук имеет в виду. Сафонов занимается делами Тюкавина? Ок, он играет в основе "Динамо", чтобы мы его вызывали? Нет, не играет. Какие ко мне вопросы?" — приводит слова тренера "Чемпионат.com".