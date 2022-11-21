Роналду ответил на критику из-за высказываний про «Манчестер Юнайтед»

«Если бы мне нужно было что-то доказывать в 37 лет и восемь месяцев, я бы волновался. Для меня время — это все. Легко писать обо мне мнения, часто правду или ложь, но мое время принадлежит мне, и мне не нужно думать о других», — сказал Роналду.