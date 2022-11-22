Экс-футболист "Спартака" Мостовой оценил акацию с преклонением колена

Бывший полузащитник московского "Спартака" Александр Мостовой поделился мнением о решении игроков национальной команды Англии встать на колено в знак поддержки акции Black Lives Matter (BLM) перед матчем с Ираном (6:2) в 1-м туре группового этапа чемпионата мира - 2022.
"Мне это казалось странным еще тогда, когда только началось. Почему заставляли тех, кто не хочет? Давайте я сейчас что-нибудь придумаю, и все будут делать. В каждой стране есть свои порядки, религия, законы. Конечно, акция сама по себе странная. А завтра придумают новое и скажут садиться на попу из-за чего-нибудь", — приводит слова футболиста "Чемпионат.com".
Напомним, акция BLM возникла после гибели темнокожего американца Джорджа Флойда в мае 2020 года. Сторонники движения аргументируют свою позицию борьбой с расизмом. Противники же BLM указывают на то, что каждый человек имеет право выбирать, вставать ему на колено или нет, а также напоминают, что Флойд несколько раз был арестован за кражу и хранение наркотиков, а его гибель произошла во время ареста за использование поддельных денежных знаков.
Ранее телеведущий Дмитрий Губерниев ответил на вопрос о движении Black Lives Matter в Российской премьер-лиге.