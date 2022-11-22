ЦСКА проиграл "Уралу" по пенальти в матче Кубка России

Московский ЦСКА проиграл по пенальти "Уралу" в матче группового раунда "Пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Кубка России по футболу.

Фото: ПФК ЦСКА Москва/VK ПФК ЦСКА Москва/VK

Игра прошла 22 ноября в Екатеринбурге. После двух таймов счет на табло был равным - 0:0, поэтому судьба встречи решилась в серии послематчевых 11-метровых, в которой сильнее оказался "Урал" - 5:4.

Благодаря этой победе "оранжевые" набрали 11 очков и возглавили турнирную таблицу группы D Кубка России. ЦСКА с десятью очками занимает вторую строчку.

22 ноября состоится матч еще двух команд группы - "Торпедо" и "Сочи". Игра начнется в 20.00 по московскому времени.

В заключительном туре группового раунда "Урал" сыграет на выезде со столичным "Торпедо", а ЦСКА встретится с "Сочи" в выездном поединке. Обе игры пройдут 26 ноября и начнутся в 16.00 мск.

Ранее комментатор и журналист Василий Уткин отреагировал на сенсационный проигрыш сборной Аргентины команде Саудовской Аравии в матче чемпионата мира в Катаре. Аргентинцы уступили соперникам со счетом 1:2.