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2 часа назад

Источник: "Челси" собирается приобрести Захаряна в зимнее трансферное окно

Газета.Ru

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян является одной из главных целей лондонского «Челси» в зимнее трансферное окно. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Источник: «Челси» собирается приобрести Захаряна в зимнее трансферное окно
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что летом «Челси» предлагал за 19-летнего полузащитника £12,6 млн. Однако трансфер не состоялся из-за ограничений, которые были наложены на российский футбол за последний год.

Сообщалось, что «Челси» не собирается отказываться от Захаряна. Этой зимой лондонцы планируют закончить начатое, однако, стороны не продвинулись в переговорах на данный момент, а позже в «Динамо» рассказали о приостановке контактов с англичанами.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Захарян принял участие в 16 матчах, в которых ему удалось забить два мяча и сделать пять результативных передач. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Захаряна оценивается в €15 млн.

Футбол,Арсен Захарян,Фабрицио Романо,Динамо,
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