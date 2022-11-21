Источник: «Челси» собирается приобрести Захаряна в зимнее трансферное окно

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян является одной из главных целей лондонского «Челси» в зимнее трансферное окно. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

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Напомним, что летом «Челси» предлагал за 19-летнего полузащитника £12,6 млн. Однако трансфер не состоялся из-за ограничений, которые были наложены на российский футбол за последний год.

Сообщалось, что «Челси» не собирается отказываться от Захаряна. Этой зимой лондонцы планируют закончить начатое, однако, стороны не продвинулись в переговорах на данный момент, а позже в «Динамо» рассказали о приостановке контактов с англичанами.