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9 часов назад

Канчельскис раскритиковал идею использования капитанских повязкок в цветах ЛГБТ-движения на ЧМ

Газета.Ru

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной России Андрей Канчельскис высказался о запрете радужных повязок во время чемпионата мира - 2022 в Катаре. "Как отношусь к идее использования капитанских повязок в цветах ЛГБТ-движения? Это уже слишком. Капитанская повязка должна быть в цветах своей страны. Раньше такого не было. Это все неправильно. Правильно, что ФИФА запрещает это. Превращают футбол в шоу", - приводит слова Канчельскиса "Спорт день за днем". Чемпионат мира стартовал 20 ноября матчем между хозяевами турнира и командой Эквадора. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу южноамериканской сборной. 22 ноября пройдут матчи: Аргентина — Саудовская Аравия (13:00 мск), Дания — Тунис (16:00), Мексика — Польша (19:00) и Франция — Австралия (22:00). Ранее сообщалось, что капитаны национальных команд семи европейских стран на ЧМ отказались от планов надевать повязки One Love (Одна любовь) в поддержку инклюзивности после предупреждения со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) о намерении наказывать игроков желтыми карточками.

Футболист-гей раскритиковал ФИФА за запрет радужных капитанских повязок на ЧМ-2022
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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