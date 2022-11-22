Экс-игрок "МЮ" Форлан допустил переход Кавани в другую команду

Бывший форвард сборной Уругвая «Атлетико», «Интера» и « Манчестер Юнайтед » Диего Форлан оценил слухи о возможном переходе нападающего «Валенсии» Эдинсона Кавани в московское «Динамо» . Его слова передает «Матч ТВ».

«Могу ли представить Кавани в «Динамо»? Да, конечно. Почему нет? У вас очень сильная лига, хорошие команды. Все зависит от предложения! (Смеется)», — сказал Форлан.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Кавани принял участие в семи матчах, в которых ему удалось забить четыре мяча и сделать одну результативную передачу. До этого форвард выступал за «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», «Наполи» и «Палермо». По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость 35-летнего Кавани оценивается в €5 млн.