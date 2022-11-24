Член ФИФА обвинил Катар в покупке чемпионата мира по футболу

Член исполкома Международной федерации футбола (ФИФА) Эвелина Кристиллин предположила, что права на проведение ЧМ в России и Катаре были куплены, передает Football Italia.

«В 2010 году было странное двойное голосование по России-2018 и Катару-2022. В этом голосовании принимал участие только исполнительный комитет ФИФА, а не все федерации. Это явно было сфабрикованное голосование», — заявила Кристиллин.

Напомним, в 2018 году победителем чемпионата мира стала Франция, которая в решающем матчем обыграла Хорватию со счетом 4:2. Россияне на том ЧМ дошли до четвертьфинала, где проиграли хорватам в серии пенальти.

Сборная России должна была принять участие в стыковых матчах за право попасть на чемпионат мира 2022 года в Катаре, но из-за введенных Международной федерацией футбола (ФИФА) и Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) санкций была в итоге отстранена от всех международных соревнований под эгидой организаций, как и все российские клубы.