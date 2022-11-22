"МЮ" расторг контракт с Роналду

Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» объявил о расторжении контракта с португальским футболистом Криштиану Роналду. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ФК.

Отмечается, что решение о разрыве контракта вступает в силу незамедлительно.

Ранее сообщалось, что игроки «МЮ» потребовали, чтобы Роналду покинул клуб. Их возмущение вызвало скандальное интервью футболиста журналисту Пирсу Моргану.

В нем он раскритиковал политику клуба, а также его руководителей. В частности, он заявил, что «не уважает» менеджера Эрика тен Хага.