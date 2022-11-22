Роналду выступил с заявлением после расторжения контракта с «МЮ»

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду выступил с заявлением после расторжения контракта с « Манчестер Юнайтед ».

«После переговоров с „Манчестер Юнайтед“ мы пришли к взаимному согласию о расторжении моего контракта.

Я люблю «Юнайтед» и фанатов, которые никогда не изменятся.

Похоже, пришло время искать новый вызов. Я желаю «Манчестер Юнайтед» всего наилучшего", — приводит слова Роналду журналист Фабрицио Романо в твиттере.

Ранее Роналду дал интервью журналисту Пирсу Моргану, в котором негативно отозвался о своём пребывании в «Манчестер Юнайтед» после возвращения в команду летом 2021 года.