«Обе стороны в восторге». Рио Фердинанд отреагировал на уход Роналду из «МЮ»

Бывший партнер Криштиану Роналду по «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд заявил, что уход португальца из английского клуба пойдет на пользу обеим сторонам. Во вторник было объявлено, что 37 летний португалец покинул «МЮ» «по обоюдному согласию». В ноябре Роналду дал интервью журналисту Пирсу Моргану, в котором раскритиковал «Юнайтед» на разных уровнях, а также бывших товарищей по команде и экспертов. — Думаю, что теперь обе стороны в восторге. Очевидно, что он давал это интервью с мыслью, что хочет уйти из клуба. Был недоволен, ясно дал понять, но я также думаю, что (главный тренер) Эрик тен Хаг тоже получил то, что хотел в этой ситуации. Обе стороны довольны — двигайтесь дальше, к следующей главе в карьере Криштиану Роналду. Куда он перейдет? Не знаю. Думаю, это зависит от мотивации. Лига чемпионов, деньги? Просто продолжать играть где нибудь в хорошем климате? Процесс выбора будет происходить за кулисами, но мы все узнаем в свое время, — приводит слова Фердинанда Express. Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча», летом прошлого года он вернулся в «МЮ», за который ранее выступал с 2003 по 2009 год.