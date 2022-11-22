ФК "Торпедо" проведет зимние сборы в Турции

Московский футбольный клуб "Торпедо" проведет три зимних сбора в Турции, первый из них начнется в январе. Об этом ТАСС во вторник сообщил президент автозаводцев Илья Геркус.
"Торпедо проведет зимние сборы в Турции, три сбора. Соберется сначала в Москве. Первый сбор начнется в начале января, по датам не могу сказать. Трансферные цели на зиму обсуждаются, пока новых новостей нет", - сказал Геркус.
22 ноября "Торпедо" в серии пенальти уступило "Сочи" в домашнем матче пятого тура группового этапа Фонбет - Кубка России. В заключительном туре "Торпедо" примет "Урал" 26 ноября. В таблице Мир - Российской премьер-лиги "Торпедо" занимает последнее, 16-е место, чемпионат возобновится в марте.