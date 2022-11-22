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1 час назад

Футбольный клуб "Торпедо" проведет зимние сборы в Турции

ТАСС

Московский футбольный клуб "Торпедо" проведет три зимних сбора в Турции, первый из них начнется в январе. Об этом ТАСС во вторник сообщил президент автозаводцев Илья Геркус.

ФК "Торпедо" проведет зимние сборы в Турции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Торпедо проведет зимние сборы в Турции, три сбора. Соберется сначала в Москве. Первый сбор начнется в начале января, по датам не могу сказать. Трансферные цели на зиму обсуждаются, пока новых новостей нет", - сказал Геркус.

22 ноября "Торпедо" в серии пенальти уступило "Сочи" в домашнем матче пятого тура группового этапа Фонбет - Кубка России. В заключительном туре "Торпедо" примет "Урал" 26 ноября. В таблице Мир - Российской премьер-лиги "Торпедо" занимает последнее, 16-е место, чемпионат возобновится в марте.

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