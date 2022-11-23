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2 часа назад

Глушаков назвал "Спартак" претендентом на чемпионство в РПЛ

Газета.Ruиещё 3

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался о фаворитах нынешнего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

Глушаков назвал "Спартак" претендентом на чемпионство в РПЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ростов» неплохо играет, молодцы. «Локомотив» тоже удивил — он безобразен. «Спартак» довольно неплохо играет, есть хорошие моменты.

«Спартак» — один из конкурентов «Зенита» в борьбе за чемпионство. Но, например, если убрать из состава Промеса, им будет очень тяжело», — приводит слова Глушакова «РБ Спорт».

В Российской премьер-лиге (РПЛ) следующий тур будет сыгран только в марте 2023 года.

После первой части сезона «Зенит» уверенно лидирует в турнирной таблице, набрав 42 очка. Второе место занимает «Спартак» (36), а третье — «Ростов» (35).

Ранее бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал идею проведения матчей группового этапа Кубка России во время чемпионата мира по футболу.

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