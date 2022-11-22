Губерниев дал совет Роналду

«Посмотрим, кто потратит кучу миллионов на его приобретение. Такими темпами, боюсь, что он закончит с футболом, если не умерит аппетиты. Игрок он дорогой, крайне любопытно, кто позарится на него в такой ситуации. Может, ему стоит перейти в "Манчестер Сити", там просто дорогу перейти», — сказал Губерниев.