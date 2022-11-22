Губерниев дал совет Роналду

Комментатор Дмитрий Губерниев в интервью с «Матч ТВ» прокомментировал сообщение о досрочном расторжении контракта между «Манчестер Юнайтед» и португальским нападающим Криштиану Роналду. Телеведущий посоветовал футболисту «умерить свои аппетиты» при поиске нового клуба, если он не хочет завершить карьеру раньше времени.
«Посмотрим, кто потратит кучу миллионов на его приобретение. Такими темпами, боюсь, что он закончит с футболом, если не умерит аппетиты. Игрок он дорогой, крайне любопытно, кто позарится на него в такой ситуации. Может, ему стоит перейти в "Манчестер Сити", там просто дорогу перейти», — сказал Губерниев.
По его словам, его уход из «Манчестер Юнайтед» был предсказуем, на это указывало его скандальное интервью. Несмотря на этот неприятный инцидент Губерниев уверен, что у Роналду «все будет хорошо» и переживать за него «вообще не стоит».
Накануне «Манчестер Юнайтед» объявил о досрочном расторжении контракта с футболистом. В ФК отмечали, что решение было принято совместно с игроком. Этому предшествовало скандальное интервью Роналду журналисту Пирсу Моргану, в котором он раскритиковал тренерский штаб, руководство и политику ФК.