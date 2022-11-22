ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+10° в 
USD 60.66EUR 62.18
Войти в почту
1 час назад

Губерниев посоветовал Роналду «умерить аппетиты» при поиске нового клуба

Елена Прошина

Комментатор Дмитрий Губерниев в интервью с «Матч ТВ» прокомментировал сообщение о досрочном расторжении контракта между «Манчестер Юнайтед» и португальским нападающим Криштиану Роналду. Телеведущий посоветовал футболисту «умерить свои аппетиты» при поиске нового клуба, если он не хочет завершить карьеру раньше времени.

Губерниев дал совет Роналду
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Посмотрим, кто потратит кучу миллионов на его приобретение. Такими темпами, боюсь, что он закончит с футболом, если не умерит аппетиты. Игрок он дорогой, крайне любопытно, кто позарится на него в такой ситуации. Может, ему стоит перейти в "Манчестер Сити", там просто дорогу перейти», — сказал Губерниев.

По его словам, его уход из «Манчестер Юнайтед» был предсказуем, на это указывало его скандальное интервью. Несмотря на этот неприятный инцидент Губерниев уверен, что у Роналду «все будет хорошо» и переживать за него «вообще не стоит».

Накануне «Манчестер Юнайтед» объявил о досрочном расторжении контракта с футболистом. В ФК отмечали, что решение было принято совместно с игроком. Этому предшествовало скандальное интервью Роналду журналисту Пирсу Моргану, в котором он раскритиковал тренерский штаб, руководство и политику ФК.

Футбол,Пирс Морган,Дмитрий Губерниев,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители