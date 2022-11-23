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12 часов назад

Легенда "МЮ" Руни об уходе Роналду из клуба: после его интервью другого варианта не было

Газета.Ruиещё 4

Бывший футболист сборной Англии Уэйн Руни, который выступал в составе "Манчестер Юнайтед", прокомментировал решение клуба и португальского нападающего Криштиану Роналду расторгнуть контракт, передает Metro. 22 ноября "Манчестер Юнайтед" объявил о досрочном расторжении контракта с Роналду. В заявлении клуба отмечается, что это решение было принято совместно. "Очевидно, что мне, как его бывшему одноклубнику и болельщику "Манчестер Юнайтед", грустно видеть, что все так закончилось. Но я думаю, что после его интервью, после того, как он атаковал клуб, другого варианта не было. Удивлен ли я? Нет. Но мне жаль, потому что он фантастически послужил ["МЮ"]", - заявил Руни. Напомним, 37-летний Роналду ранее в интервью журналисту Пирсу Моргану публично раскритиковал тренерский штаб, руководство и политику "Манчестер Юнайтед". После этого клуб принял решение досрочно разорвать соглашение с футболистом. После проведения переговоров стороны пришли к обоюдному решению пойти дальше разными путями. В нынешнем сезоне Роналду провел в чемпионате Англии десять матчей, отметившись одним забитым мячом. Несмотря на неудачный сезон в "МЮ", игрок был включен в заявку сборной Португалии на чемпионат мира — 2022 в Катаре. Ранее сообщалось, что комментатор Дмитрий Губерниев призвал португальского нападающего Криштиану Роналду умерить свои финансовые аппетиты, если тот не хочет закончить карьеру раньше времени.

Легенда "МЮ" Руни об уходе Роналду из клуба: после его интервью другого варианта не было
Фото: ReutersReuters
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