Легенда "МЮ" Руни об уходе Роналду из клуба: после его интервью другого варианта не было

Бывший футболист сборной Англии Уэйн Руни, который выступал в составе "Манчестер Юнайтед", прокомментировал решение клуба и португальского нападающего Криштиану Роналду расторгнуть контракт, передает Metro. 22 ноября "Манчестер Юнайтед" объявил о досрочном расторжении контракта с Роналду. В заявлении клуба отмечается, что это решение было принято совместно. "Очевидно, что мне, как его бывшему одноклубнику и болельщику "Манчестер Юнайтед", грустно видеть, что все так закончилось. Но я думаю, что после его интервью, после того, как он атаковал клуб, другого варианта не было. Удивлен ли я? Нет. Но мне жаль, потому что он фантастически послужил ["МЮ"]", - заявил Руни. Напомним, 37-летний Роналду ранее в интервью журналисту Пирсу Моргану публично раскритиковал тренерский штаб, руководство и политику "Манчестер Юнайтед". После этого клуб принял решение досрочно разорвать соглашение с футболистом. После проведения переговоров стороны пришли к обоюдному решению пойти дальше разными путями. В нынешнем сезоне Роналду провел в чемпионате Англии десять матчей, отметившись одним забитым мячом. Несмотря на неудачный сезон в "МЮ", игрок был включен в заявку сборной Португалии на чемпионат мира — 2022 в Катаре. Ранее сообщалось, что комментатор Дмитрий Губерниев призвал португальского нападающего Криштиану Роналду умерить свои финансовые аппетиты, если тот не хочет закончить карьеру раньше времени.