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47 минут назад

Федерация футбола Франции достигла предварительной договоренности с Зиданом — СМИ

Матч ТВ

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан может в ближайшее время занять аналогичную должность в сборной Франции, сообщает El Mundo Deportivo.

Зидан согласился стать главным тренером сборной Франции
Фото: Matchtv.ruMatchtv.ru

По информации издания, Федерация футбола Франции (FFF) и специалист достигли предварительной договоренности. Зидан возглавит команду в январе 2023 года, несмотря на то что действующий контракт с Дидье Дешамом рассчитан до лета следующего года.

Ранее СМИ сообщали, что Дешам покинет пост главного тренера национальной команды после чемпионата мира в Катаре.

Зидан во второй раз покинул пост главного тренера «Реала» в мае 2021 года. С клубом 50 летний француз трижды становился победителем Лиги чемпионов в качестве тренера. Он также выиграл два титула чемпиона Ла Лиги.

Футбол,Дидье Дешам,Зинедин Зидан,Реал,
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