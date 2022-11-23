Зидан согласился стать главным тренером сборной Франции

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан может в ближайшее время занять аналогичную должность в сборной Франции, сообщает El Mundo Deportivo.

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По информации издания, Федерация футбола Франции (FFF) и специалист достигли предварительной договоренности. Зидан возглавит команду в январе 2023 года, несмотря на то что действующий контракт с Дидье Дешамом рассчитан до лета следующего года.

Ранее СМИ сообщали, что Дешам покинет пост главного тренера национальной команды после чемпионата мира в Катаре.