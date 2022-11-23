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1 час назад

«Аль-Наср» хочет подписать Роналду. Предложение близко к летнему – 242 млн евро за 2 года

Sports.ru

Криштиану Роналду может перейти в клуб за пределами Европы.

Клуб из Саудовский Аравии предложил Роналду невероятную зарплату
Фото: Sports.ruSports.ru

По информации Marca, подписать форварда, расторгнувшего контракт с «Манчестер Юнайтед», хочет «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

Летом португалец получил крупное предложение из Саудовской Аравии: появлялась информация о 250-275 млн евро за два сезона.

Нынешнее предложение близко к летнему – Marca утверждает, что тогда речь шла о 242 млн евро за два года.

Летом 37-летний игрок отклонил предложение из Саудовской Аравии, но сейчас обстоятельства изменились. Утверждается, что Криштиану готов на данный трансфер.

Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
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