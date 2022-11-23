Клуб из Саудовский Аравии предложил Роналду невероятную зарплату

Криштиану Роналду может перейти в клуб за пределами Европы.

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По информации Marca, подписать форварда, расторгнувшего контракт с «Манчестер Юнайтед», хочет «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

Летом португалец получил крупное предложение из Саудовской Аравии: появлялась информация о 250-275 млн евро за два сезона.

Нынешнее предложение близко к летнему – Marca утверждает, что тогда речь шла о 242 млн евро за два года.