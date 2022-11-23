Роналду дисквалифицирован на два матча

Футбольная ассоциация Англии (FA) дисквалифицировала выступавшего за «Манчестер Юнайтед» нападающего Криштиану Роналду на два матча по итогам инцидента с мальчиком аутистом в прошлом сезоне после игры с «Эвертоном», сообщает пресс служба организации.

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Как отмечается, футболист признал, что вел себя неподобающим образом после финального свистка. Независимая комиссия установила, что его поведение было ненадлежащим, и наложила санкции, форвард также оштрафован на 50 тысяч фунтов.

После окончания встречи чемпионата Англии с «ирисками» (0:1) 9 апреля Роналду ударил по руке 14 летнего фаната, в результате чего разбил его телефон. Позже выяснилось, что пострадавший имеет диагноз аутизм. Футболист в соцсетях извинился за свой поступок. Позже в полиции сообщили, что дело решено в порядке условного предупреждения.