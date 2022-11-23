Дания выразила готовность выйти из ФИФА

Датский футбольный союз (DBU) выразил готовность выйти из состава участников Международной федерации футбола (ФИФА) после запрета со стороны организации носить радужные капитанские повязки One Love на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Об этом сообщает The Athletic.

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Глава DBU Йеспер Моллер заявил, что доверие к ФИФА утрачено, и организации необходимо его восстановить. Он подчеркнул, что вместе со скандинавскими коллегами подготовит план дальнейших действий. Кроме того, Моллер сказал, что Дания не поддержит кандидатуру действующего президента ФИФА Джанни Инфантино на выборах главы организации.

21 ноября ФИФА запретила игрокам носить радужные капитанские повязки с надписью One Love. Организация предоставила альтернативные повязки с посланиями солидарности. В ответ на это Футбольный союз Германии заявил о намерении подать в суд на ФИФА и проверить законность их действий.