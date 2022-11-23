ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+15° в 
USD 60.50EUR 62.28
Войти в почту
1 час назад

Дания выразила готовность выйти из ФИФА

Lenta.ruиещё 1

Датский футбольный союз (DBU) выразил готовность выйти из состава участников Международной федерации футбола (ФИФА) после запрета со стороны организации носить радужные капитанские повязки One Love на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Об этом сообщает The Athletic.

Дания выразила готовность выйти из ФИФА
Фото:  Arnd Wiegmann / Reuters Arnd Wiegmann / Reuters

Глава DBU Йеспер Моллер заявил, что доверие к ФИФА утрачено, и организации необходимо его восстановить. Он подчеркнул, что вместе со скандинавскими коллегами подготовит план дальнейших действий. Кроме того, Моллер сказал, что Дания не поддержит кандидатуру действующего президента ФИФА Джанни Инфантино на выборах главы организации.

21 ноября ФИФА запретила игрокам носить радужные капитанские повязки с надписью One Love. Организация предоставила альтернативные повязки с посланиями солидарности. В ответ на это Футбольный союз Германии заявил о намерении подать в суд на ФИФА и проверить законность их действий.

Сборная Дании на чемпионате мира в Катаре выступает в группе D вместе с командами Туниса, Франции и Австралии. В первом туре датчане сыграли безголевую вничью с командой Туниса. По одному мячу у каждой команды не засчитали из-за офсайдов.

Футбол,Джанни Инфантино,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители