«Краснодар» обыграл «Локомотив» в матче Кубка России

Сегодня, 23 ноября, состоялся матч 5-го тура группового этапа Фонбет Кубка России — 2022/2023 между «Краснодаром» и «Локомотивом». Со счётом 1:0 победу одержали футболисты «Краснодара».

Фото: РФС РФС

Единственный мяч в игре забил полузащитник хозяев Ильзат Ахметов. Он отличился на первой минуте встречи. Таким образом, «Краснодар» взял реванш за поражение в предыдущей встрече между этими командами. Тогда москвичи выиграли по итогам серии пенальти (основное время завершилось со счётом 2:2).