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3 часа назад

39-летний Алвес включил себя в число лучших правых защитников мира

Евро-футбол.Ру

Ветеран сборной Бразилии Дани Алвес, который в 39 лет попал в заявку национальной команды на ЧМ-2022, назвал лучших правых защитников мирового футбола.

Алвес включил себя в число лучших правых защитников мира
Фото: Euro-football.ruEuro-football.ru

«Я фанатею от игры Канселу. Еще мне нравится Рис Джеймс. Также отлично играет Александер-Арнольд. Эти трое умеют отлично обострять игру дальними передачами. Также отмечу себя, думаю, я еще в полном порядке», - цитирует бразильского игрока Gazzetta dello Sport.

Сборная Бразилии сегодня, 24 ноября, стартует на групповой стадии чемпионата мира – 2022. В первом поединке подопечные Тите встретятся с национальной командой Сербии. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.

Футбол,Рис Джеймс,
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