Алвес включил себя в число лучших правых защитников мира

«Я фанатею от игры Канселу. Еще мне нравится Рис Джеймс. Также отлично играет Александер-Арнольд. Эти трое умеют отлично обострять игру дальними передачами. Также отмечу себя, думаю, я еще в полном порядке», - цитирует бразильского игрока Gazzetta dello Sport.