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2 часа назад

Петржела: «У «Спартака» нет никаких шансов против «Зенита»

Евро-футбол.Руиещё 1

Бывший наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от поединка между подопечными Сергея Семака и московским «Спартаком» в рамках шестого тура группового раунда Фонбет Кубка России.

Петржела оценил шансы «Спартака» против «Зенита»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Зенит» выступает в Кубке не так серьезно, как в чемпионате, но уверен, что победит в этой игре. У «Зенита» очень сильная команда - у «Спартака» нет никаких шансов», - передает слова специалиста «Спорт день за днём».

Центральный поединок заключительного тура состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» в воскресенье, 27 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по столичному времени.

Футбол,Властимил Петржела,Сергей Семак,Фонбет,Зенит,Спартак,
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