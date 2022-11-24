​«Манчестер Юнайтед» нашёл звёздного форварда на замену Роналду

На днях «Манчестер Юнайтед» объявил о расторжении контракта с Криштиану Роналду. Расставание «красных дьяволов» с португальским форвардом получилось не самым приятным – недавно Роналду дал скандальное интервью, в котором катком прошёлся по клубу и его представителям.

Фото: Евро-футбол.Ру Евро-футбол.Ру

«Манчестер Юнайтед» теперь ищет нового футболиста в линию нападения. Как сообщает Fichajes, клуб определил звёздного Гарри Кейна как идеального кандидата на замену Криштиану Роналду. По данным источника, «красные дьяволы» рассчитывают подписать Кейна уже зимой.