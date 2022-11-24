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1 час назад

Агент сообщил о возвращении Барриоса в «Зенит»

Евро-футбол.Руиещё 2

Луис Фелипе Поссо, агент колумбийского полузащитника Вильмара Барриоса, сообщил о возвращении футболиста в расположение «Зенита» после игр сборных.

Барриос вернулся в «Зенит»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Барриос вернулся в Санкт-Петербург. Он находится в расположении клуба», — цитирует агента Sport24.

Напомним, что в нынешнем году «сине-бело-голубым» осталось провести всего одну игру. 27 ноября в рамках заключительно тура группового этапа Фонбет Кубка России «Зенит» примет на своём поле «Спартак». Начало этой встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.

В нынешнем сезоне 29-летний Барриос провёл в составе петербургской команды 19 матчей, отметившись в них одним забитым голом и двумя результативными передачами.

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