Барриос вернулся в «Зенит»

Напомним, что в нынешнем году «сине-бело-голубым» осталось провести всего одну игру. 27 ноября в рамках заключительно тура группового этапа Фонбет Кубка России «Зенит» примет на своём поле «Спартак». Начало этой встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.