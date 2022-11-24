Apple может купить «Манчестер Юнайтед»

Сообщается, что возможность покупки рассматривает генеральный директор компании Тим Кук. Он намерен в ближайшее время начать переговоры с банками, которые следят за сделкой по продаже клуба. При этом, так как у Apple нет опыта владения подобным активом, сейчас Тим Кук стремится изучить возможности, которые может ему дать приобретение клуба. Кроме того, компания планирует профинансировать строительство современного стадиона, который станет «лучшим в мире».