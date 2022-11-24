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32 минуты назад

Apple может купить «Манчестер Юнайтед»

Елена Прошина

Американская компания Apple рассматривает возможность приобретения английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Star Daily.

Apple может купить «Манчестер Юнайтед»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сообщается, что возможность покупки рассматривает генеральный директор компании Тим Кук. Он намерен в ближайшее время начать переговоры с банками, которые следят за сделкой по продаже клуба. При этом, так как у Apple нет опыта владения подобным активом, сейчас Тим Кук стремится изучить возможности, которые может ему дать приобретение клуба. Кроме того, компания планирует профинансировать строительство современного стадиона, который станет «лучшим в мире».

Уточняется, что сейчас клубом владеет семья Глейзеров, которые хотят получить за «Манчестер Юнайтед» 9,6 миллиардов евро. При этом им сообщили, что в данный момент продать клуб за такую сумму попросту невозможно. Напомним, что Глейзеры приобрели «красных дьяволов» ещё в 2005 году. Тогда они потратили на футбольный клуб почти 800 миллионов долларов.

Ранее Бэкхем заявил, что хочет стать совладельцем «Манчестер Юнайтед».

Футбол,Тим Кук,Манчестер Юнайтед,Apple,
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