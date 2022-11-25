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2 часа назад

Катар — Сенегал — 1:3: Сенегалец Сисс получил желтую карточку в концовке матча ЧМ-2022

Матч ТВиещё 54

Полузащитник сборной Сенегала Пате Сисс получил предупреждение на 87 й минуте матча с Катаром на ЧМ 2022. Встреча группы А проходит на стадионе «Аль Тумама» в Дохе. Счет матча — 1:3. Прямую трансляцию встречи смотрите на телеканале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. Телеканал «Матч ТВ» является эксклюзивным правообладателем чемпионата мира по футболу 2022 года на территории России. В рамках соглашения с ФИФА «Матч ТВ» получил возможность прямых трансляций, использования фрагментов игр в телевизионном эфире, трансляций и использования хайлайтов на цифровых платформах, а также продажи рекламного инвентаря в трансляциях. Все 64 матча турнира смотрите на платформах телеканалов «Матч».

Катар — Сенегал — 1:3: Сенегалец Сисс получил желтую карточку в концовке матча ЧМ-2022
Фото: Матч ТВМатч ТВ
Футбол,
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