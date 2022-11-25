Катар — Сенегал — 1:3: Сенегалец Сисс получил желтую карточку в концовке матча ЧМ-2022

Полузащитник сборной Сенегала Пате Сисс получил предупреждение на 87 й минуте матча с Катаром на ЧМ 2022. Встреча группы А проходит на стадионе «Аль Тумама» в Дохе. Счет матча — 1:3. Прямую трансляцию встречи смотрите на телеканале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. Телеканал «Матч ТВ» является эксклюзивным правообладателем чемпионата мира по футболу 2022 года на территории России. В рамках соглашения с ФИФА «Матч ТВ» получил возможность прямых трансляций, использования фрагментов игр в телевизионном эфире, трансляций и использования хайлайтов на цифровых платформах, а также продажи рекламного инвентаря в трансляциях. Все 64 матча турнира смотрите на платформах телеканалов «Матч».