Роналду уставил очередной рекорд чемпионатов мира

Форвард сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду был признан лучшим игроком матча чемпионата мира против Ганы. Для Роналду этот приз стал седьмым на чемпионатах мира. По этому показателю он обошел Лионеля Месси и Арьена Роббена, установив рекорд чемпионатов мира. Стоит отметить, что приз лучшему игроку матча вручается с 2002 года. 37-летний нападающий реализовал пенальти и помог своей команде добиться победы со счетом 3:2.