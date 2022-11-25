Роналду уставил очередной рекорд чемпионатов мира

Форвард сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду был признан лучшим игроком матча чемпионата мира против Ганы. Для Роналду этот приз стал седьмым на чемпионатах мира. По этому показателю он обошел Лионеля Месси и Арьена Роббена, установив рекорд чемпионатов мира. Стоит отметить, что приз лучшему игроку матча вручается с 2002 года. 37-летний нападающий реализовал пенальти и помог своей команде добиться победы со счетом 3:2.
Кроме Роналду у португальцев голами отличились Жоау Феликс и Рафаэл Леау. У африканской команды забитые мячи на счету Андре Айю и Османа Букари. Благодаря этому голу 37-летний нападающий стал первым футболистом в истории, забившим на пяти чемпионатах мира.
Ранее он отличался голами на мундиалях 2006, 2010, 2014 и 2018 годов. Ранее капитан сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал пост в социальных сетях после победы над командой Ганы в матче первого тура группового этапа чемпионате мира — 2022 в Катаре.