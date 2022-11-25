Российский полузащитник Александр Головин признан лучшим игроком «Монако» в ноябре по итогам опроса болельщиков в официальном приложении футбольного клуба, сообщает пресс служба монегасков.

Головин получил 46% голосов фанатов, опередив Виссама Бен Йеддера и Кевина Фолланда.

В текущем месяце 26 летний россиянин отметился голом в матче чемпионата Франции с «Тулузой» (2:0), голевой передачей — в игре Лиги 1 с «Марселем» (2:3). Также он отыграл 85 минут во встрече Лиги Европы с «Црвеной Звездой» (4:1).