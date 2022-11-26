Бразильский клуб заинтересовался покупкой Роналду

Бразильский клуб «Фламенго» заинтересовался покупкой португальца Криштиану Роналду. Об этом сообщает Veja.

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«Фламенго» ведет переговоры со спонсорами, чтобы попытаться оформить предложение для 37-летнего форварда. Отмечается, что Роналду хотят пригласить в команду на три месяца, чтобы усилить ее перед клубным чемпионатом мира.

23 ноября стало известно, что Роналду вновь получил предложение от саудовского футбольного клуба «Аль-Наср». Обсуждаемые условия по зарплате близки к тем, которые были заявлены ранее, — 242 миллиона евро за два года.