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1 час назад

Бразильский клуб заинтересовался покупкой Роналду

Lenta.ru

Бразильский клуб «Фламенго» заинтересовался покупкой португальца Криштиану Роналду. Об этом сообщает Veja.

Бразильский клуб заинтересовался покупкой Роналду
Фото: ТАССТАСС

«Фламенго» ведет переговоры со спонсорами, чтобы попытаться оформить предложение для 37-летнего форварда. Отмечается, что Роналду хотят пригласить в команду на три месяца, чтобы усилить ее перед клубным чемпионатом мира.

23 ноября стало известно, что Роналду вновь получил предложение от саудовского футбольного клуба «Аль-Наср». Обсуждаемые условия по зарплате близки к тем, которые были заявлены ранее, — 242 миллиона евро за два года.

22 ноября «Манчестер Юнайтед» официально объявил о расторжении соглашения с Роналду. Сообщалось, что контракт с португальцем разорвали по взаимному соглашению сторон. Ранее футболист обвинил клуб в предательстве и заявил, что не уважает главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага.

Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
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