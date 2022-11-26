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57 минут назад

Маттеус – об игроке сборной Германии: «Он может стать новым Месси»

Евро-футбол.Ру

Экс-защитник сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус высказался о нападающем Джамале Мусиале.

Маттеус – об игроке сборной Германии: «Он может стать новым Месси»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Мусиала может стать новым Месси. Ему всего-то 19 лет, он очень целеустремленный парень. Я давно являюсь его поклонником. Мне нравится он как игрок, и как личность вне поля. Джамала прямая противоположн

Я помню, как Месси дебютировал за сборную Аргентины в 18 лет. Мусиала очень сильно напоминает его», - передает слова Лотара AS.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии Джамал провел 14 матчей, отметившись девятью забитыми мячами и шестью голевыми передачами.

Футбол,Сусана Джамаладинова,
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