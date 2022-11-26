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58 минут назад

Полузащитник «Ростова» Глебов признан лучшим игроком РПЛ в ноябре

Матч ТВиещё 2

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов назван лучшим футболистом МИР Российской премьер лиги (РПЛ) в ноябре, сообщается на сайте лиги.

Игрок «Ростова» признан лучшим игроком РПЛ в ноябре
Фото: Матч ТВМатч ТВ

За 23 летнего игрока проголосовали четыре из пяти экспертов РПЛ, а также двое комментаторов канала МАТЧ ПРЕМЬЕР. В опросе болельщиков победу одержал нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой (47%), вторым стал хавбек «Урала» Лазар Ранджелович (20%), Глебов (17%) замкнул тройку лучших.

На награду также претендовали Ярослав Михайлов («ПАРИ НН»), и Николай Комличенко («Ростов»).

В ноябре Глебов забил два мяча в матчах против «Динамо» и «Крыльев Советов».

Футбол,Данил Глебов,Ярослав Михайлов,Николай Комличенко,Крылья Советов,Динамо,
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