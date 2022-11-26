Игрок «Ростова» признан лучшим игроком РПЛ в ноябре

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов назван лучшим футболистом МИР Российской премьер лиги (РПЛ) в ноябре, сообщается на сайте лиги.

Фото: Матч ТВ Матч ТВ

За 23 летнего игрока проголосовали четыре из пяти экспертов РПЛ, а также двое комментаторов канала МАТЧ ПРЕМЬЕР. В опросе болельщиков победу одержал нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой (47%), вторым стал хавбек «Урала» Лазар Ранджелович (20%), Глебов (17%) замкнул тройку лучших.

На награду также претендовали Ярослав Михайлов («ПАРИ НН»), и Николай Комличенко («Ростов»).