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1 час назад

​«Арсенал» хочет вернуть игрока «Милана»

Евро-футбол.Ру

Лидирующий в Английской премьер-лиге «Арсенал» изучает варианты по усилению состава. Как сообщает CalcioMercatoWeb, лондонский клуб держит на карандаше полузащитника Исмаэля Беннасера, ныне выступающего за «Милан».

​«Арсенал» хочет вернуть игрока «Милана»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

По данным источника, «Арсенал» может предложить «Милану» провернуть обмен с участием Томаса Парти.

Исмаэль Беннасер в своё время выступал за молодёжные команды «Арсенала». Алжирец покинул лондонский клуб летом 2017 года, когда он перебрался в «Эмполи».

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 24-летнего Исмаэля Беннасера в 40 миллионов евро.

Футбол,Исмаэль Беннасер,
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