​«Арсенал» хочет вернуть игрока «Милана»

Лидирующий в Английской премьер-лиге «Арсенал» изучает варианты по усилению состава. Как сообщает CalcioMercatoWeb, лондонский клуб держит на карандаше полузащитника Исмаэля Беннасера, ныне выступающего за «Милан».

Фото: Евро-футбол.Ру Евро-футбол.Ру

По данным источника, «Арсенал» может предложить «Милану» провернуть обмен с участием Томаса Парти.

Исмаэль Беннасер в своё время выступал за молодёжные команды «Арсенала». Алжирец покинул лондонский клуб летом 2017 года, когда он перебрался в «Эмполи».