Бонек назвал умение Марадоны, которого не хватает Месси

«В современном футболе один игрок не способен решить исход матча. Конечно, есть те, кто выделяется своей игрой или навыками, но чтобы побеждать, всегда нужна команда. Времена Марадоны прошли. Он умел выигрывать турниры в одиночку, а Месси для этого нужна команда. Но у сборной Аргентины, без сомнений, есть хорошие шансы на победу», — цитирует Бонека испанская газета AS.