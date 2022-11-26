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1 час назад

Бонек заявил, что Марадона умел выигрывать турниры в одиночку, а Месси нужна команда

Газета.Ru

Збигнев Бонек, известный польский футболист и тренер, сравнил двух звезд сборной Аргентины разных поколений — легендарного Диего Марадону и нынешнего лидера национальной команды Лионеля Месси.

Бонек назвал умение Марадоны, которого не хватает Месси
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«В современном футболе один игрок не способен решить исход матча. Конечно, есть те, кто выделяется своей игрой или навыками, но чтобы побеждать, всегда нужна команда. Времена Марадоны прошли. Он умел выигрывать турниры в одиночку, а Месси для этого нужна команда. Но у сборной Аргентины, без сомнений, есть хорошие шансы на победу», — цитирует Бонека испанская газета AS.

25 ноября исполнилось два года после ухода из жизни Марадоны. Знаменитый нападающий сборной Аргентины и «Наполи» побеждал на чемпионате мира в 1986 году, а в 1990-м стал серебряным призером турнира.

На чемпионате мира — 2022 в Катаре аргентинцы сенсационно проиграли в стартовом матче команде Саудовской Аравии (1:2). Месси, который проводит пятое мировое первенство в карьере, подвергся серьезной критике со стороны болельщиков и экспертов. 26 ноября сборная Аргентины сыграет с мексиканцами. Встреча начнется в 22:00 по московскому времени.

Футбол,Збигнев Бонек,Диего Марадона,Лионель Месси,
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