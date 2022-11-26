Президент "Сочи" Ротенберг: Дзюба не перейдет в наш клуб

Президент «Сочи» Борис Ротенберг ответил на вопрос о том, может ли форвард Артем Дзюба перейти в черноморский клуб, передает «Спорт-Экспресс».

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«Возможен ли переход нападающего Артема Дзюбы в «Сочи»? Нет», — сказал Ротенберг.

Дзюба в начале ноября покинул турецкий клуб «Адана Демирспор», в который перешел в августе 2022 года на правах свободного агента. Последний раз он появлялся на поле 7 октября, а всего провел за команду пять матчей.

Экс-форвард петербургского «Зенита» сообщил, что ушел из турецкой команды, так как полон амбиций и хочет играть, а не сидеть на скамье запасных.