Перед матчем Мексики и Аргентины вспыхнула потасовка фанатов

Перед матчем чемпионата мира между Аргентиной и Мексикой, который состоится сегодня, 26 ноября, вспыхнула потасовка между болельщиками.

В первом туре группового этапа сборная Аргентины сенсационно уступила Саудовской Аравии — 2:1, ведя в счёте по ходу матча. Мексиканцы сыграли вничью с Польшей. Сегодня состоялся матч второго тура между польской командой и Саудовской Аравией. Сильнее были поляки — 2:0. Таким образом, если в сегодняшнем матче победу одержит сборная Мексики, то аргентинцы лишатся шансов на попадание в плей-офф.