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1 час назад

Перед матчем Мексики и Аргентины вспыхнула потасовка фанатов

Чемпионат.comиещё 1

Перед матчем чемпионата мира между Аргентиной и Мексикой, который состоится сегодня, 26 ноября, вспыхнула потасовка между болельщиками.

Перед матчем Мексики и Аргентины вспыхнула потасовка фанатов
Фото: соцсетисоцсети

Команды сыграют на стадионе «Лусаил Айконик». Стартовый свисток главного арбитра Даниэле Орсато из Италии прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

В первом туре группового этапа сборная Аргентины сенсационно уступила Саудовской Аравии — 2:1, ведя в счёте по ходу матча. Мексиканцы сыграли вничью с Польшей. Сегодня состоялся матч второго тура между польской командой и Саудовской Аравией. Сильнее были поляки — 2:0. Таким образом, если в сегодняшнем матче победу одержит сборная Мексики, то аргентинцы лишатся шансов на попадание в плей-офф.

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