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1 час назад

Кроос вновь отказал «Баварии»

Sports.tjиещё 2

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос отказался от предложения «Баварии» о контракте, сообщает Mundo Deportivo.

Кроос вновь отказал «Баварии»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации источника, немецкий клуб рассчитывал подписать Крооса в конце текущего сезона, однако футболист ответил отказом на предложение мюнхенцев. Ранее сообщалось, что Кроос не ведет переговоров о продлении контракта с «Реалом».

Напомним, Кроос выступал в составе основной команды «Баварии» с 2007 по 2014 год. Вместе с мюнхенцами полузащитник становился победителем Лиги чемпионов (сезон-2012/2013), а также трижды выигрывал чемпионат Германии (сезон-2007/2008, 2012/2013, 2013/2014).

В 2014 году Кроос перешел в мадридский «Реал». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 11 матчах испанской Примеры, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Футбол,Тони Кроос,Реал,
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