«Германия показала хорошую игру. Было сложно»

Форвард сборной Испании Альваро Мората отметил уровень игры Германии в матче команд на чемпионате мира в Катаре в рамках второго тура группового этапа.

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Встреча группы Е прошла на стадионе «Эль Байт» в Эль Хауре и завершилась со счетом 1:1.

— Соперник показал хорошую игру. Было сложно, они среди фаворитов. Остается продолжать работать. Надо работать с завтрашнего дня, чтобы выиграть следующую игру, — приводит слова Мораты TVE.

В третьем туре испанцы сыграют со сборной Японии, а немцы встретятся с командой Коста Рики. Оба матча запланированы на 1 декабря.

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