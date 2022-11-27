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35 минут назад

Футбольный матч «Зенит» - «Спартак» закончился массовой дракой

Илья Родин

На стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге между игроками «Зенита» и «Спартака» произошла массовая драка. Она началась сразу после финального свистка арбитра, который обслуживал матч 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России. Об этом пишет «Чемпионат».

Футбольный матч в Петербурге закончился массовой дракой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что все началось с конфликта форварда «Спартака» Квинси Промеса и полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса. Затем в схватку вступили защитник санкт-петербургского клуба Родригао и нападающий красно-белых Шамар Николсон.

После этого началась уже массовая драка. По ее итогам с поля были удалены шесть игроков: Шамар Николсон, Александр Селихов и Александр Соболев («Спартак»), а также Родригао, Вильмар Барриос и Малком («Зенит»).

Бывший российский арбитр Игорь Федотов предположил, что это могло быть продуманной акцией, для привлечения внимания к Кубку, который не пользуется особым вниманием болельщиков.

Он подчеркнул, что в любом случае, это «позор российского футбола, не иначе».

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