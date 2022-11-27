Тот случай, когда в Кубке России было интереснее, чем на чемпионате мира.

Центральный матч 6-го тура группового этапа Кубка России получился по-настоящему жарким. И дело вовсе не в результате (в основное время зрители голов не увидели), а в том, что футболисты «Зенита» и «Спартака» устроили перед серией пенальти.

После того как главный арбитр Владимир Москалёв дал свисток об окончании основного времени встречи, на поле началась массовая драка. Перед этим полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос врезал по ноге нападающему Шамару Николсону, за что заслуженно получил жёлтую карточку. А потом Барриос, судя по всему, устроил словесную дуэль с Николсоном и Квинси Промесом. Голландец немного толкнул южноамериканца, потом соперники проверили, у кого прочнее лоб.

Самое интересное началось, когда в центре событий появился Родригао. Бразильский защитник «Зенита» полетел на Николсона и пустил в дело ноги — бил соперника в прыжке. После этого на поле началась настоящая жесть — Родригао и Николсон отвесили друг другу несколько смачных ударов. Соболев рванул со скамейки запасных, оттолкнул Барриоса, но пролетел немного вперёд. Затем Александр всё-таки настиг легионера и отвесил тому несколько ударов, а резервный вратарь красно-белых Александр Селихов тоже не упустил возможности подключиться к делу. Все эти события протекали в куче игроков, сцепившихся друг с другом.

На поле началась массовая драка, а главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль оттаскивал и своих, и чужих. Родригао не унимался и всё пытался любыми способами достать Николсона. Такого в российском футболе не было со времён знаменитого побоища в Раменском, когда массовую драку организовали футболисты «Сатурна» и ЦСКА. По итогам драки Москалёв показал сразу шесть (!) красных карточек. С поля выгнали Соболева, Николсона, Селихова, Малкома, Барриоса и Родригао.

Футбольный арбитр Игорь Федотов специально для «Чемпионата» разобрал действия игроков и судейской бригады.

— То, что произошло в концовке матча «Спартака» и «Зенита» — просто беда. Давайте по порядку — Барриос умышленно ударил по сопернику без попытки сыграть в мяч. За это надо было его удалять. Дальше его толкнул Николсон, подключился Промес — и понеслась. Удаление заслужили все — и Барриос, и Промес, и Родригао, который устроил кунг-фу. Соболева — тоже вон с поля, полетел на тренера «Зенита».

Москалёв сам к этому привёл — Клаудиньо ещё по ходу матча надо было удалять за две жёлтые. Либо это всё просто продуманная акция — такого просто не бывает! Это же не просто потолкались, там ногами летят в лицо! Может, решили так перехватить внимание с чемпионата мира? Такого ведь просто не бывает! Позор нашего футбола, не иначе. И это в Кубке, который особо никому не нужен. Других слов у меня нет.