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46 минут назад

Глава РФС рассказал, как Россия может вернуться в международный футбол

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что Россия будет участвовать в международных соревнованиях, если МОК примет соответствующее решение. Также он отметил, что на стороне РФ работают квалифицированные юристы, поэтому проблем со Спортивным арбитражным судом нет.

Глава РФС рассказал, как Россия может вернуться в международный футбол
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нужны решения со стороны МОК и со стороны других спортивных федераций. Если они будут, то UEFA учтёт эти решения. Они помогут нам вернуться на международную арену» - выразил надежду Дюков.

Россия была исключена из UEFA и FIFA 31 октября вследствие обращения Украины.

25 ноября бывший вице-президент FIFA Вячеслав Колосков высказался о возможном переходе РФ из UEFA в Азиатскую конфедерацию футбола. Тогда он заявил, что на данный момент конференция по обсуждению этого вопроса в РФС не проводилась.

О том, что исполком организации все же обсудит вхождение России в Азиатскую конфедерацию футбола, стало известно 27 ноября. Об этом сообщил президент РФС Александр Дюков. По его мнению, время обсудить данную перспективу уже настало.

Футбол,Вячеслав Колосков,Александр Дюков,РФС,УЕФА,
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