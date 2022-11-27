Дзюбе предложили работу вместе с Кокориным

Кипрский клуб «Кармиотисса» сделал предложение нападающему Артему Дзюбе. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

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Как утверждает источник, в данный момент в команде ожидают ответа от 34-летнего россиянина.

«Кармиотисса» выступает в Высшей лиге Кипра и у клуба русский инвестор — бизнесмен Дмитрий Пунин. После 12 матчей у команды 8-е место в турнирной таблице. Напомним, что в кипрском чемпионате выступает еще один российский нападающий — Александр Кокорин. Он играет в «Арисе», идущем на 4-м месте.

Напомним, что с 3 ноября форвард находится без команды после расторжения контракта с турецким «Адана Демирспор».

Он провел в команде всего несколько месяцев. Сейчас форвард находится без команды. До этого он на протяжении семи лет выступал за «Зенит».

Всего 34-летний форвард сыграл четыре матча за «Адану», ни одного не провел полностью. Последний раз он появлялся на поле 7 октября.

Примечательно, что нападающий в день своего рождения дебютировал за клуб в матче третьего тура против «Фенербахче» и отметился забитым мячом.