ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+17° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
40 минут назад

Капитан "Спартака" Джикия сравнил потасовку в матче с "Зенитом" с дракой на свадьбе

Газета.Ru

Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия прокомментировал драку, которая произошла в матче 6-го тура группового этапа Кубка России против петербургского "Зенита".

Капитан "Спартака" сравнил потасовку в матче с "Зенитом" с дракой на свадьбе
Фото: ТАССТАСС

Встреча прошла 27 ноября и завершилась победой сине-бело-голубых в серии пенальти (0:0, 4:2 пен). Сразу по окончании основного времени матча на поле разгорелась массовая драка с участием не только футболистов, но также запасных и представителей тренерского штаба.

"Я видел, что тут женилась пара. Какая свадьба без драки? Ну вот, с праздником их. Ничего не хочется говорить про потасовку. За этим смотрело очень много людей, детей, женщин. Понятное дело, что два сильных соперника, эмоции, кто-то выполнил задачу, кто-то будет играть в регионах. Ну, поездят по стране, ничего страшного. Меня порадовал Шамар (Николсон). Поставленная техника. Любит драться за первое место, молодец", - цитирует футболиста РИА Новости.

В результате драки красные карточки получили по три футболиста из каждой команды. У "Зенита" были удалены Вильмар Барриос, Родригао и Малком, а у москвичей — Шамар Николсон, Александр Селихов и Александр Соболев.

Ранее генеральный директор "Зенита" Александр Медведев заявил, что московские СМИ хотят расшатать петербургский клуб.

Футбол,Вильмар Барриос,Георгий Джикия,Александр Соболев,Александр Селихов,Александр Медведев,Зенит,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители