Капитан "Спартака" сравнил потасовку в матче с "Зенитом" с дракой на свадьбе

"Я видел, что тут женилась пара. Какая свадьба без драки? Ну вот, с праздником их. Ничего не хочется говорить про потасовку. За этим смотрело очень много людей, детей, женщин. Понятное дело, что два сильных соперника, эмоции, кто-то выполнил задачу, кто-то будет играть в регионах. Ну, поездят по стране, ничего страшного. Меня порадовал Шамар (Николсон). Поставленная техника. Любит драться за первое место, молодец", - цитирует футболиста РИА Новости.