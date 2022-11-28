Капитан "Спартака" сравнил потасовку в матче с "Зенитом" с дракой на свадьбе

Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия прокомментировал драку, которая произошла в матче 6-го тура группового этапа Кубка России против петербургского "Зенита".
Встреча прошла 27 ноября и завершилась победой сине-бело-голубых в серии пенальти (0:0, 4:2 пен). Сразу по окончании основного времени матча на поле разгорелась массовая драка с участием не только футболистов, но также запасных и представителей тренерского штаба.
"Я видел, что тут женилась пара. Какая свадьба без драки? Ну вот, с праздником их. Ничего не хочется говорить про потасовку. За этим смотрело очень много людей, детей, женщин. Понятное дело, что два сильных соперника, эмоции, кто-то выполнил задачу, кто-то будет играть в регионах. Ну, поездят по стране, ничего страшного. Меня порадовал Шамар (Николсон). Поставленная техника. Любит драться за первое место, молодец", - цитирует футболиста РИА Новости.
В результате драки красные карточки получили по три футболиста из каждой команды. У "Зенита" были удалены Вильмар Барриос, Родригао и Малком, а у москвичей — Шамар Николсон, Александр Селихов и Александр Соболев.
Ранее генеральный директор "Зенита" Александр Медведев заявил, что московские СМИ хотят расшатать петербургский клуб.