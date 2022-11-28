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58 минут назад

Джикия потроллил "Зенит", который вылетел из Пути РПЛ в Кубке России

Газета.Ru

Капитан "Спартака" Георгий Джикия подвел итоги матча против "Зенита" в заключительном туре Кубка России. Основное время закончилось нулевой ничьей, а в серии пенальти точнее оказались представители Санкт-Петербурга. Стоит отметить, что по окончании матча между футболистами завязалась массовая драка.

Джикия потроллил "Зенит"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Ничего не хочу говорит про концовку. Это неприемлемо, за этим смотрели много женщин и детей. Два сильных соперника, эмоции. Кто-то выполнил задачу, а кто-то будет играть в Пути регионов. Поездят, ничего страшного. Меня порадовал Шамар. Он любит бороться за первое место, молодец!

Будем разбираться, смотреть. Может, сейчас еще кому-то влетит. Какое у меня сейчас настроение? Прекрасное", - передает слова Джикия "Спорт-Экспресс".

Несмотря на поражение, "Спартак" занял первое место в группе. "Крылья Советов" в своем матче обыграли "Факел" со счетом 1:0 и стали вторыми. "Зенит", набрав 11 очков, остался на третьей позиции. Подопечные Сергея Семака продолжат участие в турнире, но сыграют с командами из сетки Пути регионов. Выход в плей-офф Пути РПЛ себе ранее уже обеспечили "Торпедо", ЦСКА, "Динамо" и "Ростов".

Ранее Олег Романцев осудил игроков "Зенита" и "Спартака" за драку в конце матча в Кубке России.

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