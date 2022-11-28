Джикия потроллил "Зенит"

"Ничего не хочу говорит про концовку. Это неприемлемо, за этим смотрели много женщин и детей. Два сильных соперника, эмоции. Кто-то выполнил задачу, а кто-то будет играть в Пути регионов. Поездят, ничего страшного. Меня порадовал Шамар. Он любит бороться за первое место, молодец!