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32 минуты назад

«Локомотив» назначил Ульянова на пост спортивного директора

Спорт день за днемиещё 3

Экс-генеральный директор «Химок» Дмитрий Ульянов назначен на пост спортивного директора «Локомотива», сообщается на официальном сайте железнодорожников.

«Локомотив» назначил Ульянова на пост спортивного директора
Фото: Спорт день за днемСпорт день за днем

С июня по сентябрь 2022 года Ульянов занимал пост генерального директора «Химок». Специалист работал в структуре подмосковного клуба с 2018 года. Он руководил селекционным отделом красно-черных, а с января 2020 года был спортивным директором.

В октябре «Локомотив» уволил с поста спортивного директора Томаса Цорна. Функционер работал в подмосковном клубе с июля 2021 года. Сообщалось, что Цорна на должности спортивного директора может сменить бывший защитник железнодорожников Борис Ротенберг.

После 17 туров «Локомотив» занимает 14-е место в РПЛ с 13 очками. «Химки» с 12 очками идут на 15-м месте.

Футбол,Томас Цорн,Дмитрий Ульянов,Борис Ротенберг,
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