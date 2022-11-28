«Локомотив» назначил Ульянова на пост спортивного директора

Экс-генеральный директор «Химок» Дмитрий Ульянов назначен на пост спортивного директора «Локомотива», сообщается на официальном сайте железнодорожников.

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С июня по сентябрь 2022 года Ульянов занимал пост генерального директора «Химок». Специалист работал в структуре подмосковного клуба с 2018 года. Он руководил селекционным отделом красно-черных, а с января 2020 года был спортивным директором.

В октябре «Локомотив» уволил с поста спортивного директора Томаса Цорна. Функционер работал в подмосковном клубе с июля 2021 года. Сообщалось, что Цорна на должности спортивного директора может сменить бывший защитник железнодорожников Борис Ротенберг.