КДК РФС рассмотрит массовую драку в матче "Зенит" - "Спартак"

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит массовую драку в концовке матча Фонбет - Кубка России "Зенит" - "Спартак". Об этом ТАСС в понедельник сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

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Основное время матча шестого тура группового этапа Фонбет - Кубка России "Зенит" - "Спартак" (0:0, 4:2 - по пенальти), который состоялся 27 ноября, завершилось массовой дракой. По итогам потасовки, в которой участвовали игроки команд, главный арбитр Владимир Москалев показал шесть красных карточек. С поля были удалены футболисты "Зенита" Вильмар Барриос, Родригао и Малком, замененный по ходу матча. У "Спартака" красные карточки получили нападающий Шамар Николсон, а также форвард Александр Соболев и запасной вратарь Александр Селихов, находившиеся на скамейке запасных.

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"Рассмотрим удаления шестерых игроков в матче "Зенит" - "Спартак". Приглашены комиссар матча, судья Москалев, представители клубов и все футболисты", - сказал Григорьянц, отметив, что заседание состоится 1 декабря.

По итогам группового этапа Кубка России "Спартак" занял первое место в группе B и вышел в плей-офф "пути РПЛ (Российской премьер-лиги)", "Зенит" стал третьим и продолжит выступление в турнире по "пути регионов". Соперниками красно-белых по 1/4 финала турнира станет ЦСКА, "Ростов" или "Локомотив", сине-бело-голубые встретятся с одним из представителей низших дивизионов российского футбола - "Уфой", тольяттинским "Акроном", петербургской "Звездой" или ульяновской "Волгой". Жеребьевка предстоящих четвертьфиналов должна пройти до 3 декабря. В финальном матче Кубка России, который состоится 11 июня, сыграют победители "плей-офф РПЛ" и "плей-офф пути регионов".

Формат Кубка России

Обновленный Кубок России состоит из двух стадий: первая проходит с августа по декабрь 2022 года и делится на "путь РПЛ" и "путь регионов". Вторая стадия (плей-офф) начнется в феврале 2023 года. В "пути РПЛ" 16 команд лиги были разбиты на четыре группы по четыре команды, клубы провели шесть туров по круговой системе. Очки в матчах начислялись следующим образом: за победу в основное время дается три очка, за ничью в основное время и победу в серии пенальти - два очка, за ничью в основное время и поражение в серии пенальти - одно очко, за поражение в основное время очки не начисляются.

Команды, занявшие первые и вторые места, вышли в "плей-офф пути РПЛ", клубы, ставшие третьими, попали в "плей-офф пути регионов", а худшие команды в квартетах завершили выступление в турнире. Из группы A по "пути РПЛ" помимо "Спартака" пошли "Краснодар", "Локомотив", "Крылья Советов", "Динамо", "Ростов", "Урал" и ЦСКА. Выступление в Кубке России завершили "Химки", "Факел", "Оренбург" и "Сочи"; по "пути регионов" участие в турнире помимо "Зенита" продолжат "Пари НН", "Ахмат", "Торпедо", а также уже названные команды из низших дивизионов российского футбола.