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25 минут назад

Ученые оценили влияние толпы на решения футбольных судей

Никита Бородкин

Ученые оценили влияние толпы на решения судей во время футбольных матчей. Как сообщает «Naked Sciense», эксперты выяснили, что на играх без фанатов на трибунах рефери чаще выдают желтые и красные карточки команде-хозяину стадиона.

Ученые оценили влияние толпы на решения футбольных судей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Известно, что во время игр на домашних стадионах футболисты демонстрируют лучшую игру. Отчасти это связано с привычной обстановкой и отсутствием необходимости куда-либо лететь или ехать, однако эксперты выяснили, что на это влияет и наличие «своих» фанатов на трибунах.

Болельщики редко отправляются за своей командой в другие города и страны, из-за чего домашние матчи становятся основной возможностью поболеть за игроков. При этом кроме моральной поддержки фанаты оказывают давление и на судей, особенно когда речь заходит о выдаче желтых и красных штрафных карточек.

Чтобы доказать это британские исследователи подсчитали число штрафных карточек, которые выдавали командам во время выездных и домашних матчей с 2010 по 2021 год. Особенно экспертов интересовал сезон 2020/21 годов — тогда из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19, болельщики не могли присутствовать на матчах.

Выяснилось, что во всех четырех ведущих профессиональных лигах Англии в течение 2010-2019 годов судьи выдавали больше штрафов и удалений гостевым командам, а в «пандемийном» сезоне число штрафных карточек у гостей и хозяев сравнялось.

У разных судей тенденция отличалась, что может быть связано с опытом и специальными тренировками, которые снижают восприимчивость арбитров к поведению толпы. Авторы исследования подчеркивают, что для справедливого судейства футбольным рефери могут потребоваться дополнительные тренировки, а также психологическая поддержка и новые способы отслеживания нарушений.

Футбол,
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