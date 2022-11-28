Кафу поделился лучшим воспоминанием своей спортивной карьеры

Бразильский защитник Кафу поведал, что своим лучшим воспоминанием всей спортивной карьеры считает три финальных матча кряду в чемпионатах мира. Сборная Бразилии пробивалась в финал Мундиаля трижды кряду, в 1994, в 1998 и 2002, и каждый раз Кафу был в составе и играл в этих финалах.