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1 час назад

Кафу: «Три финала ЧМ кряду - это моё лучшее воспоминание»

Евро-футбол.Ру

Бразильский защитник Кафу поведал, что своим лучшим воспоминанием всей спортивной карьеры считает три финальных матча кряду в чемпионатах мира. Сборная Бразилии пробивалась в финал Мундиаля трижды кряду, в 1994, в 1998 и 2002, и каждый раз Кафу был в составе и играл в этих финалах.

Кафу поделился лучшим воспоминанием своей спортивной карьеры
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

- Три финальных матча кряду на чемпионатах мира - это мое лучшее воспоминание. Две победы и одно поражение - в 1998 Франция сыграла лучше и заслуженно выиграла у нас. А самый лучший титул - это 2002 в качестве капитана, - цитирует слова Кафу pianetamilan.it.

Кафу выступал за сборную Бразилии с 1990 по 2006 год.

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